灰環王蛇交配前的前戲看起來似乎有點驚悚！(影片來源/YouTube/國家地理 National Geographic/如遭刪除請見諒)

在許多電影、小說和動畫中擔任反派角色的蛇，讓人對牠們有一種陰沉、暗黑的刻板印象，也經常在網路上看到牠們發動攻擊的恐怖畫面，但像這樣惡名昭彰的冷血動物，對待「床事」竟然也是熱情滿點，激情四射呢！

在世界各地中，蛇類交配的模式都相當類似，發情期時，母蛇通常都會留下強烈的費洛蒙吸引雄蛇的注意，如果同時有2隻公蛇發現，將會進行戰鬥儀式來爭奪母蛇的青睞，除了少數具有食蛇特性的兇猛蛇種之外，大部分的蛇類為避免死於情敵之手，都只會進行象徵性的戰鬥，看誰能壓制對方搶到最高的位置，輸家也會自己離開，黯然的回到藏身處。

除了啪啪前的激烈競爭，蛇竟然還有超特殊「前戲」！影片中可以看到墨西哥的灰環王蛇在叢林中吐著蛇信，不但可以幫助狩獵，也能利用空氣中的氣味微粒找到發情中的母蛇。情慾高漲的蛇伴侶們會先進行一場互相啃咬、磨蹭和纏繞的遊戲，而這場精心安排的前戲最後會停留在公王蛇咬住母王蛇頸部，並爬到她上方後結束，正式開始辦「正事」，進行複雜、細微又相當耗時的交配過程。