衝浪若遇到鯊魚，肯定會嚇出一身冷汗。愛爾蘭有4名男子日前至西海域衝浪，期間發現幾條鯊魚靠近，隨後甚至聚集20多條，嚇得他們完全不敢動，而GoPro也拍攝下這一段珍貴畫面，所幸這些鯊魚是姥鯊 (Basking shark)，4名衝浪客並未遭攻擊。

在 Instagram 查看這則貼文 Tom Gillespie（@tom__gillespie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 9:00 張貼

綜合外媒報導，34歲湯姆（Tom Gillespie）愛好衝浪，日前與朋友雷(Ray Foley)、帕區(Patch Wilson)和約翰(Joao Tudella)至克萊爾郡(Clare)附近海域遊玩，他們從年少時就開始衝浪，因此對於這片海域非常清楚，沒想到期間碰到一群鯊魚，且數量多達20條，嚇得他們完全不敢亂動。

所幸這些鯊魚是以浮游生物為食的姥鯊 (Basking shark)，湯姆表示「牠們緩緩向我們游過來，我們只是不斷確保自己看起來不像浮游生物」，而這些鯊魚長約5至8公尺，「我們待在那保持鎮定，而且試圖不打擾到牠們。我從15歲就開始衝浪，偶爾會看到一、兩條鯊魚，但從沒遇到數量這麼多的」。

愛爾蘭的鯨類保護組織(Irish Whale and Dolphin Group)胡利(Padraig Whooley)表示，這是一次非常了不起的經歷，當環境、氣候非常舒適時，姥鯊就會出現，這也表示當天天氣很好，「陽光明媚且海面平靜，將浮游生物吸引至上層，也引誘姥鯊覓食，才讓我們能觀看到這麼寶貴的畫面」。