波蘭日前發生一名醉漢闖入華沙動物園（Warsaw zoo）並跳入水中，園區一隻母熊莎賓娜（Sabina）見狀立即上前關心，沒想到好心跳下水中救人時，卻反遭醉漢鎖喉攻擊，還將牠的頭部狠狠壓入水中，試圖將其溺斃，所幸母熊最後掙脫並無大礙，不過心靈受到創傷。影片曝光後，不少網友心疼母熊的遭遇，紛紛出言撻伐。

母熊莎賓娜好心跳下水中救人，卻反遭醉漢鎖喉攻擊，讓牠心靈大受打擊。（影片取自YouTube/Epic News）

綜合外媒報導，當時該名醉漢跳入水中後，母熊莎賓娜著急的不斷在岸邊徘徊，最後選擇跳入水中救人，但是沒想到該名醉漢見狀後竟對著莎賓娜發瘋般的進行攻擊，不僅鎖喉壓制，還狠狠壓頭試圖將牠溺斃，所幸最後莎賓娜成功掙脫，並且慌張游開，約莫30秒的驚險過程全被攝影鏡頭捕捉到了。

對此，園方發言人卡爾切夫斯卡（Karczewska）表示，莎賓娜莫名遭到醉漢攻擊後，受到嚴重驚嚇，心靈大受打擊，事後牠更緊張的待在水中，直到飼育員來照顧牠。

事實上，莎賓娜過去曾待過馬戲團，因此習慣與人類相處，不僅相當親人，也不會貿然對人類進行攻擊。若是醉漢當天遇到的是其他攻擊性強的棕熊，後果恐不堪設想。

然而這並非是莎賓娜第一次遭到人類攻擊，2015年時，一名32歲的男子爬入莎賓娜的圍欄，朝牠的頭部揍了一拳後隨即逃脫，最後因為割傷就醫，遭罰款170英鎊（約新台幣6800元）。園方表示，針對莎賓娜此次再度遭到人類襲擊，絕不姑息，會依循法律途徑向男子提出告訴。