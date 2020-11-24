「繞路就殺死你」恐怖醉客鎖喉勒脖 小黃運匠驚魂險斷氣（中視新聞）

一名醉漢半夜在台北市東區，坐上計程車要去新北市永和。不料醉漢在車上沿路質疑司機偷繞路，不但嗆聲「繞路我就殺死你」，還出手勒住小黃司機脖子，駕駛一邊掙扎一邊開車，開到派出所求救大喊「長官救命啊！」，值班員警出手救人，才撿回一命。

警方調查，42歲周姓男子19日凌晨喝醉酒，在台北市忠孝東路攔了計程車說要到永和，上車後就醉言醉語懷疑司機繞路，先是大聲嗆駕駛「如果繞路我就殺死你！」還不斷跳針問司機「在哪裡啊！在哪裡啊！」且不時口出3字經辱罵。小黃運匠好聲好氣回他「我是計程車司機，我現在要送你回家。」澄清沒有繞路，男子卻失控爆怒。

「繞路就殺死你」恐怖醉客勒脖 小黃運匠驚魂險斷氣（圖/中天新聞）

從駕駛座監視器影片中發現，後座男子伸手勒住駕駛的脖子，司機表情難過頭往後仰，雙手還要一邊開車控制方向，超級驚險。機警的司機下了福和橋後，趕緊把車開到秀朗派出所求救，對著員警大喊「長官救命啊！」值班員警見狀出手相救，才解除這場危機。獲救的小黃駕駛一時喘不過氣來，在鏡頭前猛咳嗽差點窒息。

小黃駕駛回顧案發經過心有餘悸，直說：「已經不是害怕，是驚恐！這個酒客他非常強壯，他那個手法是『絞殺』不是勒脖。」

喝酒搭車鬧事，沒給半毛車錢，還動手傷人。警方在訊問後將這名現行犯依傷害罪移送法辦。

(中時新聞網)