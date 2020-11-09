據俄羅斯國際文傳電訊的報導，2隻棕熊闖入堪察加半島的盧比奇(Rybachiy)潛艦基地，俄羅斯軍方射了這隻母熊和她的幼崽。

防衛世界(Defense World)引述這篇消息，母熊與崽熊進入俄國太平洋艦隊的潛艇基地，游過克拉舍寧尼科夫灣(Krasheninnikov Bay)爬上潛艦。最近幾天，這頭熊在保護區附近被發現了好幾次。

堪察加半島潛艦基地，獵人將爬上潛艦的母熊小熊給射殺。（注意暴力場面）

基地認為，熊可能會對基地官員造成威脅，召集了基地區附近的一名狩獵教練，他使用專門的狩獵武器射擊了熊。

堪察加半島的林業機構透露，自今年年初以來，該地區已經殺死了50多隻具侵略性的熊。

(中時新聞網)