據俄羅斯國際文傳電訊的報導，2隻棕熊闖入堪察加半島的盧比奇(Rybachiy)潛艦基地，俄羅斯軍方射了這隻母熊和她的幼崽。
防衛世界(Defense World)引述這篇消息，母熊與崽熊進入俄國太平洋艦隊的潛艇基地，游過克拉舍寧尼科夫灣(Krasheninnikov Bay)爬上潛艦。最近幾天，這頭熊在保護區附近被發現了好幾次。
基地認為，熊可能會對基地官員造成威脅，召集了基地區附近的一名狩獵教練，他使用專門的狩獵武器射擊了熊。
堪察加半島的林業機構透露，自今年年初以來，該地區已經殺死了50多隻具侵略性的熊。
文章來源：На Камчатке на подводной лодке застрелили медведицу с медвежонком (видео) Подробно: https://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/40444/
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。