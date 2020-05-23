許多人一聽到蛇就避之唯恐不及，更何況是擁有致命毒性的眼鏡蛇，不過日前網路上瘋傳一段影片，只見一名外國士兵無懼眼前的眼鏡蛇擺出攻擊姿態，竟然直接徒手抓起蛇頭逗弄，畫面曝光後，逾百萬網友全看傻了。

在 Instagram 查看這則貼文 SportsCenter（@sportscenter）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 12:28 張貼

美國媒體《Sports Center》昨（22日）在Instagram上分享一段士兵徒手逗弄眼鏡蛇的影片，只見他在一眾同袍面前，和眼鏡蛇近距離對望，期間他無懼眼鏡蛇擺出攻擊姿態，左手直接朝著蛇頭方向伸去，眼鏡蛇還一邊在吐信。

就在現場群眾屏氣凝神之際，他下一秒準確的一把捏住蛇頭，接著老神在在的抓起眼鏡蛇的尾巴，起身向後方同袍展示捕蛇成果，現場也響起如雷的掌聲和歡呼聲。影片曝光後不到半天就吸引近200萬人次觀看。

事實上這位在鏡頭前演示如果捕蛇的士兵為泰國海軍陸戰隊首席士官長Pairoj Prasansai，作為演習的叢林生存導師，過去他就經常替美國海軍陸戰隊士兵進行指導如何捕獲眼鏡蛇。