生活之中常常會遇到許多難以解釋的神奇巧合，一名網友日前就在吃飯時發現滷肉鍋中出現一隻手和他比讚，嚇的他立刻去戴眼鏡想看清楚，最後揭曉驚人真相，讓他瞬間笑爆，PO上網之後也引起熱烈的迴響。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前在家吃飯時，準備淋一下滷汁配著白飯吃，沒想到到廚房打開鍋子一看，竟發現滷鍋中伸出一隻手對他比讚，由於當時沒戴眼鏡看不太清楚，嚇的他趕忙找到眼鏡戴上，仔細一看才發現「啊！原來是豬腳」從他附上的影片和照片可以看到，滷鍋中豬腳上的皮和肉分布位置，看起來就好像一個比讚的大拇指，模樣十分有趣。

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「我就讚」、「連豬腳都要跟你比讚，神蹟啊~」、「很讚的豬腳 哈哈哈」、「低咖齁甲某（低沉的問）」、「超像的啦」、「原來是豬腳喔喔喔喔喔喔」、「讚一波」。

文章來源：爆廢公社
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