現代人喜歡養寵物，除了可以陪伴還可以增添生活中的樂趣！一名網友5年前意外將一隻小蝸牛帶回家，因此開啟他的「蝸」奴人生，但沒像到這隻蝸牛竟然超會吃，日前他在臉書上崩潰抱怨蝸牛每次吃不夠還會去翻垃圾桶，照片曝光之後蝸年的體形讓網友全都嚇傻。

網友養5年的蝸牛經過「阿嬤養」已變成超巨蝸。(圖/李棋盛授權提供)

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示5年前釣魚回家後，發現冰桶上黏了1隻小蝸牛，因為本來就有想養蝸牛的打算便開始飼養。沒想到靠著「阿嬤養」每天餵食「水果、青菜、水果皮、蛋殼、墨魚骨」等廚餘竟然養成一隻超級巨蝸，光是殼就跟男性的手一樣大。除此之外牠還是一個名符其實的吃貨，每天餵的飯不夠還會自己爬到垃圾桶找吃的，讓原PO無奈抱怨「我說小蝸啊，可以不要再翻垃圾桶了好嗎...感覺你已經快肥到爆炸了...！每次倒垃圾還要翻看看垃圾桶有沒有蝸牛....」。

巨蝸吃不夠還會自己爬到垃圾桶找食物吃(圖/李棋盛授權提供)

文章曝光之後引起熱議也驚呆一票網友，紛紛留言回應「我還以為是肉靈芝」、「這是巨蝸吧」、「太誇張了」、「原來垃圾桶養的比阿嬤養的還厲害」、「這是阿嬤養的？好大隻阿」、「用了小叮噹的放大燈嗎？」、「還以為是伊藤潤二」、「好胖的蝸牛⋯已經胖得不像蝸牛了⋯」、「殻都快掉出來了」、「嚇死！我還以為是蟒蛇嘞~」。