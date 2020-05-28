經常看清宮劇的人對於「洗龍溝」肯定不陌生，說穿了其實不過是八旗子弟、朝中權貴早起「刷牙漱口」罷了，但由於古代社會階級分層嚴謹，因此「洗龍溝」這個詞只適用貴族，一般老百姓不可用。至於為何不少宮女不嫌麻煩，反而搶著伺候皇帝洗龍溝呢？背後有兩大好處！

相較於古代平民用清水進行洗漱，富裕人家會選擇用鹽漱口，但是皇帝可就不一樣了，都是使用高級茶葉泡製好的茶水來漱口，而漱口過程也十分講究，用過一次的茶葉，絕不會再用第二次。不少宮女擠破頭搶著伺候皇帝「洗龍溝」，背後原因其實跟有利可圖脫不了關係。

因為這些名貴的茶葉只泡過一次，並沒有物盡其用，直接丟掉難免暴殄天物，所以不少宮女會將這些茶葉拿去曬乾，接著再拿去賣，而這種茶葉很搶手，一般都是京城裡的達官貴人才買得起，只要賣出去，就能賺取可觀的收入。

另外，不少宮女也懷抱著飛上枝頭變鳳凰的美夢，洗龍溝這件差事，能夠近身伺候皇帝，若是被皇帝當場看中加以臨幸，一旦懷孕就會因此母憑子貴，人生迎來180度大轉變。