天氣炙熱難耐，不少人喜歡宅在家吹冷氣消暑，日本一名在網路上小有名氣的建築系正妹伊織いお因為亮眼外型，顛覆眾人對於理工科學生的刻板印象，日前她在社群媒體上發布了一系列在家打電動的居家照片，但不少人卻被她的清涼打扮給迷得臉紅心跳，畫面曝光後網友全暴動了。

年僅22歲的伊織いお身高151公分，卻擁有J罩杯的核彈級美胸，加上外型甜美可人，在寫真界小有名氣，除了去年發行的個人首張寫真DVD「ミルキー・グラマー」之外，還兼職COSER，Instagram上更吸引逾17.8萬粉絲追蹤。

日前她在IG上發布一系列居家照片，只見她紮起俏麗馬尾，穿上灰色細肩帶背心和超犯規的黑色蕾絲小褲褲，盤腿坐著打電動，面對鏡頭更不忘嘟嘴賣萌，但網友目光全被她胸前呼之欲出的傲人上圍給吸引住了，紛紛留言直呼「也太性感了」、「又色又可愛」、「姐姐在家都這樣穿嗎？」、「看得我都害羞了」。

在 Instagram 查看這則貼文 伊織いお（@iocos69）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 3:56 張貼