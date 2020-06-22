端午節連假即將來到，不少人除了開心假日可以到處走走踏青之外，更期待可以享用端午必備美食「粽子」。日前一名女網友就上網抱怨，表示自己日前嘴饞很想吃鹼粽，沒想到買回家打開卻發現一切都是一場悲劇，不禁崩潰直呼「想扔到大馬路上給貨車碾過！」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前突然很想吃紅豆口味的鹼粽，到市場繞很久發現一間水果攤竟然有賣，便立刻開心的買了一串200元的鹼粽，一般來說鹼粽都是賣現成的，打開來就可以直接吃，她看到老闆從營業用大冰箱拿出來，忍不住好奇問說「是冷凍的嗎？」老闆則回「沒有要馬上吃就冷凍，要吃再蒸！不然冷藏也可以。」沒想到回家拆開一顆竟發現裡面包的是生米粒，讓原PO崩潰直呼「我很狐疑的再拆一個…是米粒…再摸摸其他的觸感，全部都是米粒的，我的心碎了」拿去蒸熟後，口感吃起來像是軟的飯「嗚嗚嗚我不想吃軟的飯啊！！！我要吃冰涼QQ的口感的鹼粽啊！！！」

原PO本想拿剩下的去市場退，沒想到回去發現老闆已經收攤了，只好難過表示「我很傷心，我不知道現在冰在冷藏的鹼粽該怎麼辦？我想拿去退！或許可能老闆拿錯了？真的有衝動就是扔到大馬路上給貨車碾過！」文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「應該是拿錯了吧，這很扯耶完全不像」、「應該是拿錯了，這不是成品啊」、「鹼粽很少用這種粽葉包」、「我第一次看到生的鹼粽，就算買回自己煮，我也不要，因為要煮好幾個小時，熱死了」。