近日，有網友在新加坡某河岸旁發現了一條巨蟒和兩隻巨蜥的身影，一大一小的巨蜥（Monitor Lizard）正在吃著蟒蛇的屍體，他立刻將這罕見的畫面給記錄下來，影片曝光後引起許多網友的驚嘆。

(影片來源/facebook/Swen Einhaus)

根據當地媒體報導，這名網友斯文（Swen Einhaus）在經過新加坡加冷河（Kallang River）河畔時，意外發現了一條約2公尺長的巨蟒和兩隻巨蜥，起初他還以為巨蟒要將巨蜥給吞吃入肚，但仔細觀察後才發現，原來這兩隻巨蜥正在撕咬著巨蟒的屍體，一大一小分別食用著蟒蛇的頭和尾部，他見狀趕緊拿出手機在這難得一見的畫面給拍攝下來，並分享到了自己的臉書，斯文透露他平常都會來到加冷河騎腳踏車，經常看見巨蜥或是蟒蛇的身影，但巨蜥享用「巨蟒大餐」還是他第一次見到。

影片曝光後，許多網友也為這畫面感到驚訝，紛紛留言：「你真幸運可以親眼看見！」、「哇！我猜應該是水獺或這兩隻巨蜥把蟒蛇殺死的」、「蟒蛇看起來有點腫，我猜更可能是被水淹死的」；而斯文事後也有再回到現場，發現兩隻巨蜥已經離開，但草地上還留著被啃食過的蟒蛇屍體，「這頓大餐對牠們來說可能太多了」。