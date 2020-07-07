辦桌是台灣一種民俗宴席文化，不過隨著時代改變，北部相較於南部，辦桌越來越少見，較多人選擇至餐廳宴客，雖然地點較美，但價格較高，且多數人認為，食材用的也沒比較好，反而覺得辦桌的CP值較高。日前一名網友透露，朋友前幾年在北部吃一桌1萬3的辦桌，沒想到菜色卻讓他當場傻眼。

一名網友在PTT提到，朋友前幾年在北部吃辦桌，一桌要價1.1萬至1.3萬元左右，只見照片中一道滷豬腳加筍干，滷豬腳非常大塊並用鐵鍋裝著，還有一道炸湯圓，上面撒了滿滿的花生粉，但炸湯圓不僅沒有粒粒分明，形狀都不規則，似乎還黏在一塊，「據他轉述沒提供飲料，冰棒似乎不錯吃，各位覺得這樣的菜色不輸飯店嗎？」。

不少網友傻眼表示「原來那是湯圓，我以為是還沒做好的乾燒蝦仁」、「這種菜色、這種價位，在南部會被主人翻桌我跟你講」、「第一道扣100分，湯圓死的好慘啊」、「湯圓隨便一間鹹酥雞攤都炸的比他好」、「湯圓炸的沒粒粒分明，失敗」、「有夠爛跟貴的，你說一桌六千也就算了，一萬三根本坑人」。