獵豹是陸地上跑最快的動物，與群體活動的獅子不同，基本上都是單獨行動。印度一名野生動物攝影師，在肯亞馬賽馬拉國家 (Maasai Mara national park)草原上，捕捉到獵豹組隊捕獵的罕見畫面，大快朵頤後的牠們，頭部的毛全被鮮血染紅，讓人看的觸目驚心。

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根據《每日郵報》報導，來自拉傑科德（Rajkot）的41歲野生動物攝影師塔潘（Tapan Sheth），日前至馬賽馬拉國家旅遊拍照，期間發現一隻30磅（約13.6公斤）的羚羊被5頭獵豹捕食，獵豹完食後在附近徘迴，頭部的毛被鮮血染紅，宛如戴了一張「血面具」，看起來更加冷血、具有野性。

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塔潘提到「這是我第一次看到現場狩獵，真的非常棒，而且當時我離牠們只有50英尺(約15.2公尺)，還有一張照片，其中一隻獵豹看向鏡頭，這讓我非常驕傲」。根據非洲野生動物基金會估計，由於獵豹在索馬利亞、衣索比亞及肯亞，經常被非法捕捉，並當成富人的寵物或盜取皮毛，如今非洲野生成年獵豹只剩6700隻。