現代人生活在都市中，平常很難接觸到大自然的一切，所以如果能近距離靠近野生動物是非常難得的體驗。一名網友日前騎車在路上的時候，遠遠看到一隻動物躺在地上，原本以為是「死掉的白貓」，沒想到上前查看才發現是活生生的保育萌獸，讓他忍不住忘情大喊！

一名網友日前和朋友騎車經過大溪路段，當時天色暗，周圍也沒甚麼路燈，遠遠看到有一隻動物躺在路邊，原本以為是「死掉的白貓」，沒想到靠近一看竟然是保育類的珍貴萌獸「穿山甲」，讓他忍不住驚呼「穿山甲欸！嗚呼！可以養嗎？」

這段影片曝光後吸引6500多人按讚，還有將近4500次分享。網友看了紛紛留言「樓主也太可愛了吧」、「酷保育類」、「好屌喔！！！！」、「聽你的聲音我想笑」、「真幸運」、「我比較想看牠變成一顆球跑走」、「保育類別嚇牠」。除此之外，也因為該名網友發現穿山甲的聲音和對話超魔性，不但有人打成生動逐字稿，還有人對嘴配音、為其製作迷因圖以及混音音樂，意外在網路上爆紅。