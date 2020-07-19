在這個世界上，不只人類擁有豐富的情感，動物之間也會出現令人讚嘆的感情。印度一家牧場日前賣出一頭母牛，沒想到平時一起生活的公牛看到母牛被送上貨車載走之後竟然一路追趕貨車長達1公里，周遭的居民將這段畫面拍下上傳到網路上，瞬間感動無數網友。

根據外媒報導，印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）一間牧場的主人日前決定將自家養的一頭母牛賣出，裝上貨車準備要運送出去時，平常和母牛一起生活而且感情很好的公牛看到這一幕竟然追了出來，並在車後狂奔尾隨長達1公里，最後終於將貨車攔停，並不停繞著貨車轉圈，還時不時深情望向母牛。

有民眾將影片拍下，曝光後瞬間遭到瘋傳，此事也引起當地副首席部長之子潘尼爾賽爾凡（O. Panneer Selvam Jayapradeep）的注意，最後更霸氣花錢將2頭牛買下，讓牠們「有情人終成眷屬」，並捐獻給一間寺廟照顧，安心的永遠生活在一起。