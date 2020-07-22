你可能會這樣想：泰勒絲擁有舉世無雙的音樂才華和個人魅力，能吸引千萬粉絲是理所當然的。

但肯恩在書中以親身經歷告訴我們：「不是每個人都能成為泰勒絲，那也沒關係」。

他不是歌手、演員或任何方面的名人，只是一個活在幕後的人，卻在2017年6月至7月之間，不到一個月的時間，就已經累積了散居在全球的上百萬臉書追蹤者。

如果他能做到，你當然也做得到！

每天都有超過600億則訊息在數位平台上流竄，卻只有極少數能夠成功吸引群眾注意，在瘋狂的急流中脫穎而出。

你要如何在數位世界裡打造出重要影響力，並在一片紅海中殺出重圍？

數位策略專家布蘭登‧肯恩將教你在30天之內做到這一切。

【精彩書摘】

另一種瞄準法：找到那些會分享出去的人

如果你僅有單一重點，希望號召成員去做一件特定的事，比方說點選、購買或註冊，那麼，根據精確的人口統計特質鎖定群眾是很好的策略。但我喜歡用另一套瞄準策略：找到能為你分享策略與品牌的支持者。如果你銷售的是女鞋，需要瞄準的群眾是介於十八到三十五歲的女性，並鼓吹她們買下某雙鞋，在這種情況下，你的鎖定目標很直接明確。不過，如果你可以創作出優質內容，那你就有了第二選項：找人替你快速分享訊息，讓你透過內容賺到免費推廣，從而壓低重要績效指標的成本。要達成此目標，做測試時不僅要把訊息瞄準會購買你的產品或喜歡你的品牌之人，也要顧及最可能替你分享內容的人（然而，讓人非常、非常意外的是，這些人並不見得是你的目標市場）。

如果你覺得這套瞄準策略和之前所講的可說是完全相反，沒錯，就是這樣。有效的方法和策略有很多，有些看起來可能彼此互相衝突，然而，事實是，對某個人或某個品牌有效的方法，換個標的之後未必如此。我的目的，是提供你最有效的選項，讓你可以測試並從中選出對你和你的目標而言最有效的作法。

假使你不大精於創作出能讓人大力分享的內容，你很可能想先運用第一套作法：具體瞄準受眾。但倘若你善於創作廣為流傳的內容，那就試著擴大觸及範圍，跨出你的目標市場，看看反應如何。有時候，透過其他人，反而最能接觸到你希望觸及的人群。大力為你分享訊息的人，可能不在你設定的目標市場裡，卻能替你觸及目標市場。

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Chatbooks案例研究

Chatbooks是全球首屈一指的線上照片沖印公司，訂戶超過一百萬，我和該公司合作的一個專案正是絕佳範例，說明了如何在核心目標市場外，找到大力傳訊的支持者。Chatbooks想趁著母親節舉辦活動以提高知名度，因而來找我；他們拍了一部感動人心的影片，是從幼童的視角來看母親。影片中，四到八歲的孩子分別講述自己的媽媽是怎麼樣的超級英雄。這是一部很出色的作品，創作者是納特．摩利（Nate Morley），我們在本書稍後還會再提到他。

Chatbooks告訴我，他們想要「瞄準四十五歲以上的媽媽」。看到創作影片那麼出色之後，我知道人們快速傳播出去的可能性很大，因此我力促他們讓我測試內容，利用這部影片找到品牌支持者。開始測試時，我用的是很廣泛的人口統計特質，但在興趣方面具體連上Chatbooks的產品（例如整理剪貼簿、攝影、媽媽經和親職）。執行知名度和參與度相關活動時，我傾向一開始先將訊息同時鎖定男性與女性、年齡介於十八到六十五歲（除非如本章一開始提到的，要賣的是特定性別專用的產品），然後看看在活動最初的幾個小時內，臉書的演算法會把內容導向何方。我發現這麼做大有好處，因為臉書的演算法不斷在進步，可幫助你找到互動最強的群眾，也能給你最有用的洞見。如果洞見告訴你，你的內容無法觸動具備特定人口統計特質或有某些興趣的人，那就測試另一種。然後再試下一種。不斷測試，直到找到你要的答案。我也建議用大範圍的目標受眾來做廣泛型的知名度相關活動，因為這通常可以壓低你在競價時的成本、讓你有更多點閱率，並給你更多的機會和群眾互動。

執行測試時，我注意到會分享這部影片的人實際上是介於十八到二十五歲的女性。她們最終不一定會買下產品，卻是能和內容產生連結的人。進行更多分析之後，我發現她們會和自己的媽媽分享影片、分享時標注媽媽，並開始和媽媽對話、討論內容。

擴大範疇、觸及更年輕的女性，讓Chatbooks能用更強力的方式觸及具備核心人口統計特質的群眾。他們瞄準了母女之間的情感連結，回過頭來，這也讓他們將產品介紹給新群眾。我在這裡看到了分享與使用廣泛鎖定法的力量，這可以提高訊息與內容的知名度，並幫助你找到品牌支持者，還有，最重要的是，以深具影響力的方式觸及你的核心受眾：讓朋友和另一位朋友或至親至愛分享。基本上，你破解了口耳相傳之道，這是行銷界最難完成的任務之一。

要有創意，並讓買家以及訊息分享者之間建立起連結。你可能會找到新方法，用以行銷產品或品牌，同時培養新的粉絲、增加社交媒體上的追蹤人數並賣出更多產品。

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不要擅做假設

拉森．阿內森（Latham Arneson）是派拉蒙影業數位行銷部的前任副總裁，他補充說道，很多人假設自己知道要瞄準哪些群眾，雖然大多時候他們是對的，但很多時候他們是錯的。他解釋，以電影行銷為例，一開始用的是很廣泛的參數，例如「年輕女性」。實際上，這是一個很大的群體，組成分子也各有不同的關注興趣。要在這些人口統計特質裡找到最願意幫你分享的人，是很重要的焦點。

雖然阿內森的經驗與專業都以行銷電影為中心，但也適用於想要建立品牌或是創造成長的人身上。如果一部電影非屬知名系列也不是知名大公司的作品，行銷人員就相當於接下一樁近乎不可能的任務，因為他們得在六個月之內就打造出一個品牌；很多此書的讀者正在努力的便是這類任務。

阿內森指出，測試是關鍵。他認為，你可以做出合理的猜測，但要確實找出事實，唯有測試。只有在做測試時，你才能根據創作內容引發的反應真正找出誰感興趣。說到底，除非你真正把內容放進真實世界、看看有哪些人會回應，否則就無法百分之百確定。

當你的具體指標是影片的點閱率時，阿內森建議檢視影片播放完成度（video completion rate），或是完整觀賞影片率（video view-through rate），並且觀察看完影片的人有什麼相關行動。觀賞者願意看完七五％甚至全部，這是好事；如果他們看完大部分的影片後又採取了特定行動，例如分享內容，那是好上加好。善用率先行動的人（比方說分享或點閱影片、照片或是連結的人），乃目標受眾的最佳指標。

(本文摘自《百萬粉絲經營法則：30天3步驟打造社群經濟力，在社交平台擁有百萬追蹤數》/時報出版)

【作者簡介】

布蘭登‧肯恩（Brendan Kane）

布蘭登‧肯恩是一位企業與數位策略專家，與《財星》五百大企業、各大品牌與名流人士合作。他成功協助客戶以系統性的方式運作，尋找會投注關心與金錢以獎勵相關內容、產品與服務的新群眾並與其互動。布蘭登最大的長處就在於帶出價值。他化繁為簡，透過工具和方法，擴大成長與實現執行。

他的事業生涯從湖岸娛樂公司（Lakeshore Entertainment）起步，負責監督互動性媒體策略的所有面向。他曾負責十六部電影，全球總票房達六‧八五億美元，也率先推動第一批推廣網路紅人的活動，高效宣傳湖岸公司旗下的電影。

之後，布蘭登為諸多名人客戶打造應用程式與平台，例如泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）、饒舌歌手艾勒比（Xzibit）、前美國職籃球員查爾斯‧巴克利（Charles Barkley）、名主持人麥可‧史垂瀚（Michael Strahan）、超模阿德瑞娜‧利瑪（Adriana Lima），以及職業滑板運動員萊恩‧謝克勒（Ryan Sheckler）。他也擔任過派拉蒙影業的數位部門副總，協助一家全球規模最大的社交媒體優化公司擴大規模，並與迪士尼、福斯影業、NBC、Netflix、Xbox等品牌以及許多知名的《財星》百大企業合作。

【譯者簡介】

吳書榆

國立臺灣大學經濟學學士、英國倫敦大學經濟學碩士。曾任職於公家機關、軟體業擔任研究、企畫與行銷相關工作，目前為自由文字工作者。