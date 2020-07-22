金黃色的鱉看起來像黃金一樣亮澄澄的，再加上鱉的台語讀音為「幣」，與「金幣」音同，故黃金鱉一直以來都有招財的寓意。近日就有人在國外意外發現一隻黃金鱉，罕見的外表吸引不少人圍觀。其實在5年前也有農夫在河裡撈到金鱉，有民眾向牠求財，結果真的中了彩券。

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.



Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020

根據外媒報導，印度奧里薩邦巴拉索爾的蘇賈恩普爾村（Sujanpur）有一村民在本月19日救起一隻金黃色的鱉，因為以前從來沒有見過，該村民立刻緊張的向森林部通報，而森林部發言人蘇山塔（Susanta Nanda）則表示他們從來沒有看過這種鱉，經過觀察研判這隻金鱉應該屬於一般品種，只不過是患有白化症，才會讓全身呈現這種罕見的樣貌，他指出「這隻鱉的眼睛是粉紅色的，這是白化症的證據。」

但在2015年，泰國尖竹汶府的農民農民蘇摩德（Somyod Bunrod）就在河邊撈魚的時候意外捕獲一隻總長25公分，重達1.7公斤的黃金鱉，他認為金鱉是幸運的象徵，因此養在自家後院的水塘內。當地民眾也將此金鱉當成「金龍現身」，紛紛強往參拜、求財，結果其中真的有人中了彩券，更增添金鱉的傳奇色彩。