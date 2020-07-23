出門在外難免要住旅館，不少人最擔心的就是會遇到「靈異事件」！一名男網友日前和女友帶著家中毛孩一起環島旅行，某一晚住進一間評價和價位都還可以的汽車旅館，沒想到卻接連遇到不可思議的事件，讓他一直撐到天亮才敢下床走動。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示日前和女友帶著家裡的貴賓狗一起旅行，因為2人都很隨興，除了第一晚的旅店，其他都是決定要去哪個縣市才臨時在線上訂房。三天後他們來到嘉義，找了一間評價不錯，價錢實惠又能帶狗狗進去的汽車旅館，進房時習慣性地敲敲門，卻聽到裡面似乎回敲了2聲「扣扣…」，當下覺得應該是自己太累聽錯也沒想太多。因為當天很疲累，2人洗完澡之後就早早上床準備睡了，睡前擔心狗狗會口渴還將牠的碗裝滿水，放在地上。

大約凌晨1、2點的時候，原PO突然被很大聲的狗狗喝水聲吵醒，原本不以為意，結果因為喝了長達2分鐘之久，讓他好奇起來查看，結果一轉身竟看到狗狗睡在旁邊床上，還兩隻眼睛淚汪汪的看著他，讓原PO瞬間感到毛骨悚然，只好躺下抱著女友繼續裝睡，直到天亮才敢起床，下床一看更發現碗裡的水一滴都沒減少，離奇的狀況讓原PO忍不住害怕直呼「一直到現在我都不知道那天喝水的到底是誰...」。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「你家狗為何沒反應？」、「求哪間汽旅......怕踩雷」、「祂只是漱口，沒有喝，水吐回去碗裡，所以水沒有少。」、「我覺得也許是水管水流聲或浴室排水聲」、「平常心，就只是去休息，明早就走人了」但也有不少網友歪樓表示「可能是隔壁房間在看18+」、「這時候狗喝水就太敏感了！」、「其實是隔壁間的男生在狗喝水啦」、「在汽旅聽到狗喝水很正常啊」、「認真覺得，狗喝水的技能達到可以發出巨大聲響的時候，已經大成！」。