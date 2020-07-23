墨西哥一名女登山客日前才傳出被一隻疑似正在發情的黑熊「熊抱」，不料近日又發生一位長髮女遊客在生態園區附近，被黑熊對著她的臀部又嗅又聞，而據園區工作人員表示，這跟上次熊抱女登山客的黑熊是同一隻，儘管並沒有發生任何意外，但已經引起相關單位注意。

《Parques y Vida Silvestre de Nuevo León》臉書粉專日前將黑熊「調戲」女遊客的影片PO網，並提醒「路上遇到黑熊時，務必要保持鎮定，確保自身安全，以免發生憾事…」畫面中可見，這隻黑熊出現在新萊昂州聖佩德羅加爾薩加西亞市的「奇平克生態園區」附近，當時牠對著一名女遊客使出「鹹豬手」，不僅好奇的繞到對方身後打探，還不斷尾隨，甚至直接坐下抱住人家的腿，嗅聞女子的臀部。

所幸女遊客表現淡定，也沒有一絲不悅，僅時不時轉身試圖拉開與黑熊的距離，短短一分鐘就步行離去。值得注意的是，園區工作人員透露，這隻黑熊與上次熊抱登山辣妹的黑熊是同一隻，儘管這兩次都沒有發生意外，但黑熊主動接觸遊客是十分危險的事情，如今已引起當地相關部門重視，計畫設置陷阱試圖抓捕黑熊，並將其安置在動物園等地。