那些佈滿屍水、血跡、蛆蟲的環境，各種怵目驚心的社會悲劇，都是這份工作的日常。或許有很多人會覺得這份工作很神聖，但當我們實際到了命案現場後，那種心理壓力卻是一般人所無法想像的。雖然我們的薪水很高，但公司同事就是來來去去，做這行的人心裡其實是很孤單的。不過，從往生者人生終點所體會到的生命意義，則是我們從業人員額外得到的人間至寶。

清理不完的家庭悲劇。(圖/台灣東販提供)

清理不完的家庭悲劇。(圖/台灣東販提供)

【精彩書摘】

我們這行工作不分節日， 甚至越是接近節日之際， 生意就越好。一般人都是歡慶過節。但在我們工作經驗裡，節日比較像是一道關卡，身處越是歡樂的節日氣氛，那些失志憂鬱的人們心情越是低落，也因此我們就要上工了。

那天是除夕夜， 我正跟家人吃著團圓飯， 就接到電話。來電的是往生者的阿姨，即使只是通過電話，還是聽得出這名阿姨的難過語氣， 因為是小年夜這時候來電委託， 想必是很急的案件， 但對方相當客氣， 一開口就是滿滿的抱歉， 「 真是不好意思，我知道現在是過年，但家裡有人過世，你們可以盡快來幫忙處理嗎？」

這案件的家庭成員是一對年輕的兄妹和重度癱瘓在床的爸爸。也因此年紀才二十出頭歲的哥哥做為家中支柱，非但要負責全家的生計，還得照顧妹妹與癱瘓的爸爸。

這樣的生活壓力就算是成熟的大人都要喘不過氣， 哥哥正值青春少年，承擔著巨大的壓力，長年下來，沒有盡頭的壓力讓哥哥身心疲憊，於是在過年前，留下遺書，在家輕生。自殺前，哥哥還特地將妹妹送去朋友家，自己就在癱瘓爸爸的隔壁房中割腕自殺。是妹妹回家後，發現在家輕生的哥哥，第一時間是聯繫阿姨幫忙。

雖然是年節期間， 也可能正因為是過年，左鄰右舍很快就知道他們家發生案件，所以紛紛要他們快點做個處理，不僅是氣味或衛生問題，更重要是忌諱，誰都不想在過年要與案件現場當鄰居，可也沒人希望過年家裡辦喪事。不過阿姨可以理解鄰里居民的忌諱，大家當鄰居互相體諒，所以阿姨也是很誠懇地希望我們盡快協助，不僅讓鄰居安心，再則盡快讓房子打理好，之後往生者的妹妹與父親才比較能忘掉傷心事，回到生活軌道上。

我在了解了這個案件的事發經過後， 也發現他們一家經濟狀況其實並不好，所以這次的協助這家的清潔費用，只跟阿姨收了一元，想說讓人家可以安心過年，不要連家住得不安穩。

數個月後， 阿姨又打電話聯絡我們， 本想說阿姨應該只是要表示感謝，沒想到這次還是案件委託。

這次是妹妹在家上吊自殺。

妹妹自殺的理由據推測應該是受到哥哥自殺的衝擊。哥哥在世時， 家中一切都有哥哥負責處理， 唯一能夠依靠的哥哥走了，可想而知孤苦無依的妹妹心理上是很難過得去，再加上未來生活重擔就換成自己要面對，所以就選擇跟哥哥一起走。

我們仍舊可以協助清理環境， 但生命的混亂要怎樣才能在軌道上？現在家裡就剩下癱瘓的父親，這局面誰想得到？之後會怎樣？我們做為清潔人員只能參與到這裡。

(本文摘自《命案現場清潔公司》/台灣東販出版)

【作者簡介】

得第一環境維護公司

從居家室內環境淨化到重案事故的現場清潔等，都是我們的業務範圍。之所以可以做到令客戶信服的清潔，是由於擁有科技化空氣淨化殺菌、異味分解的專業。這然而份工作最困難的並非清掃看的髒污與垃圾，而是以過人膽識與耐心去處理難以捉摸人心。

《命案現場清潔公司》/台灣東販出版

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