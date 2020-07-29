在學生時代不少人都會在課本或是筆記本寫上筆記，讓自己可以更加條列式、重點式地進行複習，不過記筆記其實也需要一點天賦，最近一名網友就曝光了他在高中時期所製作的超精美「圖文筆記」，讓其他網友們全都看傻了，紛紛驚呼：「美呆了！」。

筆記中條列式紀載每年發生的大事還有精美的自繪地圖(圖/林先生提供)

這名網友在《爆廢公社》上發文，表示雖然自己已經畢業很久了，但一直都捨不得將在大學聯考時陪伴自己度過無數個熬夜苦讀的重要寶藏給丟掉，於是上傳到網路中與大家分享，而這個重要的寶藏就是PO主辛苦整理出來的筆記。從他分享的照片中可以看到，這是一份「歷史科」的筆記，除了條列式地將各年份所發生的大事給列舉出來之外，筆記中還有超級精美的自繪地圖。

網友們看到這完成度超高、字跡又相當工整的筆記都相當震驚，紛紛留言大讚：「不考慮出書？」、「這根本是教科書了吧」、「字好漂亮喔！看了超療癒的！害我都想收購筆記了！」、「看字跡就覺得有前途」、「為什麼你的字美成這樣？地圖怎麼畫的？好厲害，真心崇拜」、「你這是筆記本？真是太謙虛了，你說是課本我都信了」。

不過PO主也表示，自己平時只會針對比較不熟練的科目來做筆記，上課時會先專心聽課並在廢紙上打草稿，回到家後才會寫到課本或是筆記本上，再加入自己所補充的心得。