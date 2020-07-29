食物的香味總是讓人食指大動，可愛的毛孩更是無法抵擋這種邪惡誘惑！一名網友的家人日前在餐桌上放了一盒雞肉，沒想到竟看到家裡的小白貓在餐桌旁虎視眈眈，之後更伸出肉掌狂撈，無奈距離太遠，只能一臉哀怨的宣告放棄。呆萌的模樣瞬間讓網友全都暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 - TeKoMew🐱（@tekomew）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 上午 8:27 張貼

香港一名網友「Teko Skeihan Mew」家裡養了一隻可愛又貪吃的白貓「阿七」，日前家人買了一盒雞肉放在桌上，鮮美的雞香味立刻吸引阿七來到桌邊，隨後更伸長貓掌狂撈一波，無奈雞腿距離實在太遠，桌子又滑，阿七連盒子的邊都搆不到更別說是雞肉了，嘗試了好一會兒才皺著眉頭放棄，只能眼巴巴地盯著雞肉看，彷彿在說「拜託給我一口...一口就好...」。

在 Instagram 查看這則貼文 - TeKoMew🐱（@tekomew）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 上午 7:11 張貼

因為阿七平常不太喜歡面對鏡頭，飼主趕忙趁著牠忙著撈肉肉的時候，捕捉這珍貴的一幕，並開心直呼「對於很會躲鏡頭的小男友！我終於拍到史上最萌的饞嘴影片」影片曝光後，阿七吃不到肉的可憐模樣，馬上融化所有網友，紛紛留言「好可愛」、「一臉委屈地偷食」、「他不敢跳上桌嗎XDDD」、「太.萌.了.吧!!最後感覺口水都要掉下來」。