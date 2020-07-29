近年來國內外不少飼主興起「保鮮膜隱形牆」挑戰，好奇看看家中萌寵會有什麼逗趣反應。一名家住土耳其伊斯坦堡的飼主，不免俗的跟風實驗，只見飼主不斷在隱形牆前丟出香噴噴的乾飼料誘惑2隻博美犬，沒想到其中一隻名叫Vegas的狗狗，因為「看的到吃不到」頻頻暴走，不只出掌亂抓，還使用「頭槌」衝破保鮮膜隱形牆，氣噗噗的逗趣模樣，彷彿是在向全世界吶喊「快給我吃！哇凍未條啊～」

在 Instagram 查看這則貼文 Vegas The Pomeranian（@vegastories）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 4:38 張貼

土耳其一名飼主經常在IG帳號「@vegastories」上，分享家中博美犬Vegas和Hector的生活大小事，日前還接受了「保鮮膜隱形牆」挑戰，只見飼主不斷在隱形牆前丟出香噴噴的乾飼料，沒想到貪吃鬼Vegas的反應超大，直接出掌對著保鮮膜進行攻擊，眼看肉掌攻擊力度太小，還懂得使出「頭槌」猛撞，最後總算衝破保鮮膜阻礙，將乾飼料吃光光；而相較於Vegas激動搶食的反應，Hector則是一臉問號的傻愣在原地，高反差模樣讓網友全笑翻了。

畫面曝光後，網友紛紛留言笑說「Vegas為了吃的可是卯足全力啊！」、「博美對食物的執念實在不容小覷」、「毛茸茸的頭竄出來也太萌」、「衝破保鮮膜的瞬間太可愛了」、「不小心看了好多遍」。