弱肉強食是大自然不變殘酷法則。粉專「進桑的鍬鍬版」的管理員進桑經常在野外進行生態觀察，去年上山碰巧目睹一隻大頭蛇正在捕獲五色鳥幼鳥，還打算「活鳥生吃」，場面十分驚悚。他也立刻將這難得的畫面記錄下來，影片也引起瘋傳和網友熱烈的討論。
臉書粉專「進桑的鍬鍬版」經常和粉絲分享爬蟲、昆蟲等相關文章，管理員進桑也經常上山實地考察。去年他在三峽採集時遇到一隻大頭蛇正在偷襲五色鳥鳥巢，裡面尚未睜眼的幼鳥因為掙扎導致蛇鳥雙雙墜落至地面，但大頭蛇卻沒有因此鬆口，繼續「活吞」幼鳥，進桑看到後也趕緊拍下這驚人的一幕，還忍不住驚呼「根本是Discovery頻道才能看到的畫面！」
影片曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛留言「吞得好吃力啊」、「真是特別的經驗ㄟ」、「好幸運喔…」、「大吉大利，今晚吃雞」、「大吉大利，今晚吃雞」還有網友心疼被吃下肚的鳥寶寶「牠吃了寶寶...」、「五色鳥被吃了……」進桑則直言「這就是自然法則」。
文章來源：FB/ 進桑的鍬鍬版
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