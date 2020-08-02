鸚鵡性格活潑且易於馴養，是最普遍的寵物鳥之一，沒想到竟有無良業者將其當成娃娃機裡的獎品！近日網路上瘋傳一段業者將活生生鸚鵡放在娃娃機台裡「任人夾」的影片，鸚鵡驚恐的神情讓網友看了都十分心疼。

有網友在臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」分享一段影片，可以看到一名顧客正在玩路上常見的娃娃機台，但裡面的獎品竟然是「一隻活生生的鸚鵡」，機爪在顧客控制下快速的朝著鸚鵡靠近，嚇得牠慌亂的拍動翅膀逃竄，看起來十分害怕，但顧客非但沒有停下動作，還在旁邊發出笑聲，然後繼續投幣抓取。鸚鵡無助的模樣也讓該名網友生氣直呼「這樣的行為太惡劣了吧！拜託大家注意附近的機台」。

影片曝光後讓不少網友相當心疼，紛紛怒嗆「惡質」、「在夾的是在想什麼？！」、「這已經觸犯動保法了可以打去動保處」、「越看越火」、「無聊當有趣」、「超生氣的，有沒有人救牠」、「為什麼總是有欺負動物的人⋯⋯真的不怕有報應？」、「鸚鵡絕對是嚇壞了」、「這種人下輩子一定也會被虐待，等著看好了」。