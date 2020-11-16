美國女網友茱麗葉用烤吐司機烤生牛肉厚排，引起網友熱議。

牛肉不只可以用鍋子煎，還可以用烤吐司機烤，一名美國女網友就用烤吐司機為自己和男友烤牛肉，經過反覆按壓，原本外表一片鮮紅的生牛肉終於烤成咖啡色，影片上網後吸引超過850萬人次觀看，不過網友卻相當崩潰，無法接受她這樣浪費牛肉。

英國《太陽報》（The Sun）報導，美國一名女網友茱麗葉（Juliette）6日在個人TikTok帳號上上傳一段名為「為男友烹煮牛排」的短影片，畫面中她將2塊看起來狀態良好的鮮紅色牛肉厚排放進烤吐司機中，她將吐司機的火侯控制在中火，並且按下按鈕讓牛肉排進入機器中烘烤，她後續重複按壓多次，牛肉排的外衣漸漸從鮮紅色轉為深咖啡色。

她將冒著煙的咖啡色牛肉排放到白色盤子上，待稍微冷卻後再淋上深色醬汁，切下一小塊往嘴裡塞，畫面中難以看到肉排內部是否已經熟透，不過《太陽報》指出，這種烤肉方式根本不可能讓牛排熟透，中間恐怕是生的。

短短十幾秒的影片在網路上造成話題，影片上線10天已經吸引超過850萬人次觀看，許多網友看了影片後崩潰，有人回應「我剛看到一件犯罪發生」，有人難以接受用烤麵包機來烤牛肉，覺得整件事「很噁心」，要茱麗葉不要拿來烤麵包，也有人開玩笑說，自己嘗試做了一次，結果進醫院。

《太陽報》評論指出，在烤牛肉之後，茱麗葉現在要好好清理烤麵包機了。

(中時新聞網)