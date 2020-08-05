為什麼要欺負動物！一名網友日前上山走走，發現有數名青少年竟然跨越圍欄捉弄草原上的牛群，甚至還對他們噴灑辣椒水，看到牛隻受到驚嚇的樣子更是興奮的在旁邊嘻笑，讓他感到非常難過，不能理解為什麼他們要去欺負動物。

一名網友在臉書社團「發現陽明山」發文，表示日前清晨想到陽明山的擎天崗走走，呼吸一下新鮮空氣，大約7點左右，走在步道上準備返回時，突然看到一群國高中生年紀的青少年跨越圍欄進入草原，並不停靠近、逗弄牛群，甚至還對他們噴灑疑似辣椒水的液體。從原PO附上的影片可以看到影4名少年慢慢靠近牛群，猛然對著牛隻一陣狂灑，看到被嚇得落荒而逃的小牛還完全沒有悔意的在旁邊嬉鬧，讓原PO心疼直呼「我覺得很難過，為什麼這麼無聊要去欺負動物、去招惹牠們...」。

文章曝光後引起網友撻伐，紛紛留言表示「報警吧」、「照片出來這下跑不掉了，一定會被重罰」、「抓起來法辦」、「不知道惹火牛生氣的話大家都會很慘嗎？」、「撞死再來怪牛嗎」、「太可惡了，最好主管單位把人揪出來」、「都是別人教壞我的小孩，我的小孩最乖」、「很沒水準」、「人太壞！抓起來！好心疼動物喔」有不少人幫忙標記陽明山國家公園的專頁，也出現相關工作人員回覆「我們會調遊客服務站附近的攝影機錄影畫面，比對看看能否找到這4個人較清楚的畫面後續處。」。