在部分文化中，烏鴉象徵著死亡、恐懼和厄運，甚至連牠的叫聲也被看做是不祥之兆，但實際上牠也會有暖心的時候喔。國外的粉專日前在森林中意外拍到烏鴉突然攻擊小袋鼠的畫面，沒想到仔細一看卻發現烏鴉其實正在幫忙小袋鼠解決「麻煩」！

烏鴉狂啄小袋鼠其實是在吃牠耳朵上的寄生蜱蟲。(影片來源/FB/The Truth Around Us /如遭刪除請見諒)

國外臉書專頁「The Truth Around Us」經常分享許多動物和大自然的有趣影片，從他們月初上傳的影片中，可以看到樹林裡有一隻小袋鼠正在水缸旁喝水，這時突然出現一隻烏鴉，對著袋鼠的頭部一陣猛啄，仔細一看才發現牠的目標不是袋鼠，而是牠耳朵上的蜱蟲（ticks），雖然烏鴉只不過是在覓食，但也因此幫了袋鼠一個大忙，移除這個討人厭的吸血鬼，之後袋鼠的狀況也看得出來改善很多。

據了解，蜱蟲是一種體形極小的蛛形綱蜱蟎亞綱蜱總科的節肢動物寄生物，大多以吸食血液為生，不吸血時，有米粒大小，吸飽血液後，有指甲蓋大。宿主包括哺乳類、鳥類、爬蟲類和兩棲類動物，叮咬的同時會造成刺傷處的發炎，還會引起繼發性感染以及傳染病。台灣動物粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」日前也轉發分享這段，網友看到烏鴉暖心的舉動紛紛流留言「烏鴉眼神好堅定！看了好療癒邊看邊期待拔乾淨」、「有一種在看拔粉刺的噁心爽(?)感」、「烏鴉好聰明！但也順便幫袋鼠解決惱人的蜱蟲了！之後真的改善許多捏，袋鼠身上的蜱蟲少了非常多！」