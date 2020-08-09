根據2011年美國西雅圖的研究發現，烏鴉是一種非常會記仇的動物，還可以清楚地辨識人臉，在過去就曾有許多人被烏鴉當作仇人，每天出門都必須遭受鳥喙攻擊。不過有另外一種和烏鴉長相相似的鳥也一樣愛記仇，大陸一名男子就痛苦地發文求助，指出自家愛貓不知為何得罪了烏鶇，對方竟每年都到牠們的窗前報到，還瘋狂噴射「黃金炸彈」，簡直比烏鴉還可怕。

這名飼主在《豆瓣》上發文求助，表示在去年4月的某天，自家的貓咪和往常一樣跳上窗台看風景，然而下一秒卻傳來了相當犀利的鳥叫聲，當他來到這裡一看，發現窗戶早已被噴上了許多的「鳥屎」，一開始男子還不以為意，但之後這些鳥又不斷出現、重複同樣的行為，他這才發覺不對勁，但礙於貓咪不會說話，他也無法知道牠們到底是怎麼得罪這些鳥的。

男子觀察了幾天，發現這些鳥是「烏鶇」，而且還非常有組織性地在家門前的電線桿上輪番站崗，只要貓咪一跳上窗台，10分鐘內烏鶇戰隊就會飛奔至戰場投放「黃金炸彈」，儘管他試圖幫兩方和解，放上麵包蟲、堅果示好，都沒有任何改善，幾乎每天窗戶都呈現滿目瘡痍的狀態，最後只好索性不再拉開這扇窗戶的窗廉。

好不容易熬了過來，這些烏鶇都漸漸不再出現，然而今年牠們果然重新返回戰場，窗戶上又滿是牠們的「傑作」，讓男子非常無奈，崩潰詢問是否有人知道收服烏鶇的方法。有網友推測，可能是烏鶇剛好在繁殖期，貓咪讓牠們感到威脅才會做出這種行為來保護孩子，並建議可以在窗戶貼上看不見裡面的保護貼，防止類似事情再發生。