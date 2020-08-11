日本攝影師久方廣之常年拍攝野外貓咪，擅長紀錄貓咪的動態影像，知名的「貓咪打拳」系列照片更是深植人心，日前他在推特分享野生肥橘的跳躍瞬間，不料喵星人「生無可戀」的超虛無表情卻意外搶鏡，畫面曝光吸引逾54.6萬粉絲熱議。

曾出版過《のら貓拳》攝影集的久方廣之，日前捕捉到兩隻野生肥橘的跳躍瞬間，只見一隻白底肥橘貌似在打「醉拳」，眼神迸出陣陣殺氣，架式十足；另一隻大肥橘則是懸浮在半空中，一臉生無可戀的厭世模樣，讓久方廣之直呼「這隻橘貓懸浮在半空中的這一幕，就像是突然理解了世界的真理與險惡，一臉虛無。」

畫面曝光後，短短數日就吸引逾54.6萬粉絲關注，紛紛留言直呼「白底橘貓一臉喝多了」、「橘喵：我是誰？我在哪？我要往哪裡去？」、「旋轉、跳躍，我閉著眼～」、「原來是會飛的喵星人啊」、「頓悟一切的眼神」。