個人隱私只會說給最親近的人聽，誰也不想在未經自己同意下，讓第三人知道。一名女網友提到，日前參加男友的朋友飯局，豈料在用餐期間，男友竟脫口說出她的隱私，讓她當場非常尷尬，完全沒聽他們接下來的對話內容，之後PO網詢問該如何是好，不少人表示，男方的做法非常不尊重人。

一名女網友在PTT透露，日前第一次參加男友的朋友聚會，期間他們聊到工作，因此她也沒有仔細聽，但卻隱約聽到男友說「她的薪水也才x萬而已」，讓她非常驚訝，瞬間腦袋全空，之後也未聽雙方的聊天內容，表示平時問他人薪資，就是沒禮貌的行為。

沒想到男友在未經她同意，就擅自說出最親的人的隱私，讓她難以接受，之後向男友反映，而對方則說當時太開心，沒多想就說出來了，也不知道說出她人薪資是禁忌，並趕緊向她道歉，但女網友仍難撫平情緒，不知該如何排解情緒，因此po文詢問網友的看法。

不少網友認為很不尊重人，「二話不說直接分手...先不說別的，光不尊重個人隱私這一點，就真的不用再說了，這一點在國外就是禁忌，再熟的人也不能如此，更不用說一個人賺多少錢是他個人的事，他能洩漏妳的薪資，改天他就能洩漏你更不想被別人知道的事」、「認真勸分手，你在旁邊都可以毫無顧忌地用略帶不屑的語氣說出你的隱私，完全沒把你放在眼裡」。

也有人表示，要看當下情況，與男友好好溝通較重要，畢竟每個人介意的點都不同，建議太隱私的事在成為夫妻前，還是不要說較好，「該在意的點不是薪水被公開，看來他就是嫌棄你賺很少，又或者他認為你薪資跟花費的時間心力不值得，若在跟朋友閒聊工作薪水CP值，脫口而出蠻正常」、「我常跟老公說，沒經過同意不要隨便說我的事，當然我也不會說他的，誰想成為八卦談資，妳不想被外人知道的事，就不要告訴他，男友而已不需要了解妳的全部」。