現在台灣不少飯店和餐廳都有推出吃到飽buffet，但通常價格比較高，所以網路上也流傳著許多「怎麼吃才回本」、「吃哪些食物比較容易值回票價」等攻略。不過，有網友就分享自己每次到吃到飽都很喜歡拿「炒飯」，卻老是遭到朋友吐槽，文章曝光後也引起了網友熱議。

這名網友在PTT上發文，指出自己每次到吃到飽的餐廳或飯店都很喜歡拿「炒飯」，而且還會拿不只一次，但這樣的舉動卻讓朋友感到非常不解，經常吐槽他：「來吃到飽幹嘛拿炒飯」，不過他覺得大飯店的炒飯幾乎都粒粒分明、油香乾爽不會濕黏，對於他來說非常好吃、合口味，也好奇是否有同好跟他一樣也很愛吃到飽的炒飯。

此文發布後很快就引起網友熱議，有一部分人和PO主的朋友抱持相同的意見，「CP值超低…吃兩碗就飽了，然後花了8、900塊」、「覺得浪費錢，會想吃平常捨不得吃或很少吃到的」、「吃到飽餐廳就愛你這種」。

但有另一派人也力挺PO主，指出吃到飽的真諦就是「吃自己想吃的」，「吃的快樂，自己開心才是重點」、「吃到飽的宗旨是吃喜歡吃想吃的」、「都吃到飽了當然選自己喜歡的，在意回本的幹嘛去吃到飽」、「想吃什麼就吃什麼，花錢就是要享受」、「吃到飽不就是吃喜歡的東西吃到飽嗎」、「以前會想吃回本，現在覺得吃到飽的真諦是吃自己喜歡的不用在意價格」。