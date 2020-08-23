現代人工作壓力大，不少人都會透過運動來緩解焦慮的情緒，但這種運動你有看過嗎？日前有網友在臉書分享一段老師帶著學生做瑜珈的影片，沒想到過程中全場人全都大翻白眼、吐舌，還一邊發出怪聲，詭異畫面讓網友全都看傻。

有網友發想一段大媽集體翻白眼吐舌的詭異影片，其實只是瑜珈裡面的一個動作。(影片來源/FB/김해솔/如遭刪除請見諒)

一名韓國網友金海碩（김해솔）日前在臉書分享一段影片，可以看到一名位在教室最前端的短髮女老師，雙腿盤坐在瑜珈墊上，並對著後方所有學員喊著「開始！」一瞬間現場所有人全都眼睛往上翻，還一邊伸出舌頭一邊發出「啊」的聲音，看起來既荒謬又詭異。

影片在不到一個禮拜就有將近745萬次的觀看次數，有網友分享到爆料公社粉專，不少網友看了紛紛留言「七月了，果然全放出來了。」、「我剛剛嘗試做這個表情，然後差點吐出來」、「集體附身靈異事件！？」、「這是邪教儀式吧」、「大型中邪現場」、「半夜看到都起雞皮疙瘩」、「半夜看到都起雞皮疙瘩」。

據了解，其實這是瑜珈裡面被稱呼為「獅子式」（Simhasana）的體式。「Simha」是「獅子」的意思，是一種用來供奉古印度神話中的半人半獅那羅希摩（Narasimha）的體位法，因為看起來就像一頭獅子在吼叫並用力喘氣故而得名。透過希瓦身印（Shambhavi Mudra）用鬥雞眼盯著眉心，可以達到消除眼睛疲勞與壓力，讓頭腦神清氣爽，也能提高呼吸和內臟機能。