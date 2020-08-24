得知自己的未婚夫是個億萬富翁，應該有不少人都會非常欣喜，但外國一名女子卻氣炸了！在男友隱瞞身分的時間裡，她負擔了兩人的生活開銷，甚至還賣掉珍貴的母親遺物來籌愛犬治病的費用，但男友卻沒有一次出手幫助，網友們看見文章後也都相當憤怒，直勸她：「趕快放生」。

這名女子在Reddit上發文，提及男友最近向自己求婚，並要求簽婚前協議，她忍不住笑說：「窮人簽什麼婚前協議啊」，但男友卻突然曝光自己「富家子」的真實身分，這個真相讓女子瞬間氣炸了，因為在兩人交往的期間，她為了支持男子的作家夢想，努力打兩份工賺錢，負擔全部的生活開銷，期間兩人的愛犬生重病，也是她忍痛賣掉珍惜的母親遺物來籌出醫藥費，但男友目睹這樣的情況卻沒有一次出手幫助，讓女子非常不能接受。

男友事後解釋，有不少人都是喜歡「他的錢」而不是「他的人」，所以才會下定決心，看是否能在沒有家庭幫助的情況下靠自己生活，女子聽聞十分傻眼，忍不住回嗆：「你也沒有『靠自己』好嗎？這3年都是我扛著所有開銷在生活的」；對於女友賣掉母親遺物，他也只是冷淡回應：「我以為妳只是說說，等我發現妳已經賣出去了」，這些說法都讓女子相當生氣，最後乾脆直接將他轟出家門。

文章曝光後，許多網友也對PO主男友的行徑感到憤怒，紛紛留言：「這已經不是試探的問題了，而是一味享受對方的付出。只能說有些人財富很多，但內心很貧窮」、「快分了吧，他有錢但他不會給你花」、「誰會讓自己喜歡的人這樣受苦啊？趕快放生這種男人吧！」。