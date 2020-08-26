弱肉強食是自然界不變的殘酷法則，但就算是略食者也需要隨時保持警覺，以免珍貴的食物被搶奪或出現突發的狀況。日前有人在非洲就目睹了一場「草原大混戰」，一群非洲野狗正想獵捕2隻羚羊當早餐，沒想到途中竟蹦出鬣狗群和一隻大河馬亂入攪局，讓場面一度混亂。

非洲草原上出現罕見4種動物同框的大亂鬥場面。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings/如遭刪除請見諒)

非洲當地的導遊皮納爾（Francois Pienaar），日前和家人在進行game drive的時候，突然發現一群非洲野狗盯上2隻黑斑羚，並成功獵捕到其中一隻，正要享用時突然又出現一群鬣狗搶食，可憐的野犬搶不過只好把目標放到另一隻羚羊身上。

另隻羚羊在同伴遭到圍捕時，就已經跳進旁邊的湖水裡避難了，但岸邊的野狗們虎視眈眈的盯著，讓牠只能無助的在湖中徘徊。此時，湖邊的騷動吵醒潛伏在其中的一隻巨大河馬，牠浮出湖面開始驅趕岸邊的野狗。其中一隻野狗不死心跳進湖裡，試圖將羚羊拖上岸，此舉似乎又引起河馬的不滿，出面擊退野狗。

在這混戰中羚羊突然消失無蹤，正當眾人疑惑牠該不會逃脫成功時，河馬突然躍出平靜的湖面，將已經沒有生命跡象的可憐羚羊凌空甩飛，讓所有人大吃一驚。野狗們在嘗試了一陣子之後也終於失去興趣，選擇離開了。4種動物罕見同框的精彩畫面也同時被一名攝影師羅曼斯（Rogan Roams）親眼目擊，他震驚的表示「我在非洲生活將近3年，這絕對是我看過前三震撼的畫面」。