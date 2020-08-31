生死之中，看見定靜的智慧

本書一共分為兩大篇，共十三個章節。除了公開馬西屏了生脫死的親身經歷，同時也是透過這些故事，講述每個人一生必經的生命功課——人生的生、老、病、死循環。這一點都不是意外，只是發生時間和順序可能出乎我們預期。

「強的人最安靜，對的人不喧嘩。」透過馬西屏講述的親身體驗，我們在驚異之餘，也能靜下來思考：身為一個人，要如何好好做完今生的功課。

【精彩書摘】

九玄宮最特殊的，就是用攆轎出佛字。

九玄宮的「扶鑾問事」在臺灣已經很少見，是一個非常特別的體驗。這種做法幾乎不能作假，因為是由兩個人一起扶鑾，除非神明駕到，要不然兩個人很難同時寫字不出錯，因為任何一方何時要寫字、操作的方向都是無法預測的。扶鑾問事的整個流程非常耗時耗力，吃力不討好。

「扶鑾問事」非常費體力，轎輦前後大力晃動後，椅腳在桌上敲寫神諭，另一位筆生師姐一旁抄錄。我去的那天，轎輦搖動幅度很大，我擔心蔡師兄與師姐撐不撐得住？結果蔡師兄說：「朴子配天宮三媽還好啦！」原來每位神尊降駕的脾性也會反應在轎輦搖擺的幅度上，每位神尊搖擺的幅度不同。

我親戚的兒子問完事後，蔡師兄看了神諭指出問題不大，並點了很大很大的一把香，幾十根有。香一直冒煙，師兄用這把香從頭打到腳，把他全身仔細薰了一遍，然後說：「已經解決了。」

剛好那天後面沒人，蔡師兄就順道問我：「馬老師，要不要也來問問事？」

那天我本來沒有問事的準備，而且心想，用這麼濃的煙燻我，我可能會受不了；但看到「扶鑾問事」相當新奇，便轉念決定一試。

結果，朴子奉天宮的三媽竟然寫了好多字，攆轎大力撞得一直響，師姐一直仔細地看、仔細抄錄。

我心想「慘了！」寫完字之後，蔡師兄看了神諭，只講了一句話：「你沒事。」

突然之間，我心中雲開見日。我一看筆生師姐抄錄三媽祖的神諭，內容為：「休息時間多喝薑黃、人蔘、枸杞加桂花沖泡服飲，每回酌量保溫沖泡十五分飲用。疲勞倦態多作休息，可無事礙，一○六年六月十日」。

開心，謝謝三媽祖。

蔡師兄老實忠厚，以前是做木工裝潢的。他與其他師父做裝潢久了，都有些駝背，有一天做了一個手轎，突然手轎靈動了起來，他跟另外一位師父倆人每天拿會靈動的手轎，搖久了，背竟然就慢慢不駝了。鄰居有兩位婦女身體不好，蔡師兄也請她們兩個拿手轎，身體竟也慢慢好了。一九九六年，太白金仙降旨要蔡師兄承擔天命，兩位師姐也變成了他最得力的助手。

扶鸞問事。（圖／遠流提供）

冤魂附身來報仇，玄天大帝出馬談判

九玄宮的故事太多了。江柏樂老師說他一個臺中朋友的妹妹，出現了非常嚴重的異樣，江柏樂老師就推薦他去找九玄宮。這個女生是在新竹科學園區任職，來的那天開了一輛休旅車，由五個人抬下車壓制著，女生一直掙扎狂叫、面目猙獰。

一走進九玄宮，女生就對著蔡師兄狂吼：「你不要亂管閒事！」

這是怎麼一回事？原來這個女生的哥哥當年在臺東憲兵連當兵，有一天跟同事喝醉酒，跑去當地的旅館，可能是想輕薄櫃檯小姐，竟失手殺死櫃檯小姐。醉醒後，他們跑去自首。原本憲兵殺人是唯一死刑，但因為失手殺人加上自首，兩個人被判了無期徒刑；正好又遇到李登輝總統減刑，蹲了十二年就出獄了。被殺害的旅館櫃檯小姐一直心懷怨恨、無法投胎，看到倆人出獄，便想報仇。

剛好其中一個人的妹妹是靈異體質，容易招惹無形朋友，她就附身在妹妹的身上。結果蔡師兄發覺他沒有辦法解決這件事情，因為這位無形朋友已經申請到報仇的黑令符，無法將她驅走。最後只好敦請九玄宮的主神玄天大帝出馬，來跟她談判。

雙方談了超過兩個鐘頭，決定替她辦法會，並且要連續布施七年，以每年五百斤的白米做功德，將功德轉給她，好讓她去投胎。解決之後，這位妹妹才突然清醒，第一句話就說：「我為什麼在這裡？這裡是什麼地方？」

九玄宮辦事是從晚上七點開始，每月逢農曆五或十之倍數日或神明壽誕即休息，要事先致電預約時間，要提早抵達登記，遲到不辦理。有興趣的朋友可參考。

(本文摘自《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》/遠流出版)

【作者簡介】

康寧大學副校長、中國圍棋基金會副董事長、臺灣資深媒體人、記者，亦為作家與電視評論員。臺灣大學圖書館學系學士，淡江大學中國大陸研究所碩士。曾任中央日報副總編輯、臺灣商務印書館總編輯、中華民國橋藝協會理事長、國際橋藝基金會董事長，並於文化大學、華梵大學、世新大學、康寧大學等校教學計廿餘年。