在婚禮的習俗中，新娘會向後拋出捧花，只要接到捧花的人就會是下一位將要步入禮堂的人。去年一場婚禮中，一名伴娘贏過其他女性得到了捧花，然而她的男友見狀竟「跨欄逃亡」，光速跑上了自己的車就馬上開走，逗得現場的來賓哈哈大笑，不過就在一年後，這對情侶也實現了捧花的祝福，即將步入婚姻。

伴娘接捧花男友卻光速「落跑」(影片來源/YouTube/Haley Skipworth)

根據外媒報導，去年9月海麗（Haley Marie Skipworth）擔任朋友婚禮的伴娘，並和男友內森（Nathan Jordan）一同出席，到了搶捧花環節時，海麗舉高自己的雙手順利搶得了捧花，沒想到她的男友見狀竟以光速衝離現場，越過圍欄就坐上自己的車立刻開走，想要逃離現場，逗得現場來賓全都哈哈大笑。

事後，海麗將這段影片分享到網路中，還加上了自嘲的標題「永遠做伴娘，絕不是新娘」，不過他們也出面解釋一切都只是惡作劇，兩人已經交往長達5年的時間，打算等到大學畢業後就結婚。

如今一年過去了，海麗在原本的新聞連結下方曝光了兩人的現況，照片中海麗笑得相當燦爛，還曬出自己手上的鑽戒，男友則閉眼親吻她的臉頰，模樣看起來非常甜蜜，而她也透露目前兩人已經訂婚，成功實現捧花的祝福。