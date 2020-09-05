婆媳問題自古以來難解，若能遇到好媳婦或婆婆，可說是三生有幸。日前一名媳婦剛做完月子，婆婆得知後，便要求兒子去醫院掛號，起初媳婦以為是丈夫生病，沒想到竟是要去結紮，原先媳婦還有些不忍，沒想到婆婆的一番話，讓她感到非常暖。

一名媳婦在《爆廢公社》表示，目前她育有一男一女，近日剛做完月子，婆婆便要求丈夫有空去醫院掛號，這讓她感到相當困惑，而婆婆則回「結紮啊！怎麼可能讓妳結！」，她得知後有些不忍，表示丈夫的血管都很細，連吊點滴都打不太進去，直呼太可憐。

有些婆婆會要求媳婦，在剖腹產時順便結紮，讓不少媳婦難以接受(示意圖/達志影像)

豈料婆婆仍堅持讓兒子結紮，更說只是打2支麻醉加微創手術，「你肚子剖8層還剖2次耶！第2次還失溫貧血到差點失血過多要輸血，你都不知道我多擔心！」，讓原PO直呼「有個明理的婆婆真好」，更提到之前經討論後，丈夫表示他去做結紮，當時她曾提議剖腹順便結，豈料婆婆則說「叫你老公結就好，輸精管拉出來喀擦，再燒一燒而已」。

此文獲得1.2萬人按讚，並投以羨慕的眼光，「這是親媽了吧！超暖啊」、「很棒的婆婆，真的把媳婦當自己親生女兒看待」、「兒子表示：我才是親生的啊」「全世界都羨慕有的婆婆、老公」、「這種婆婆真的很好。婆婆前兩個禮拜才跟我說，叫我自然產的時候，跟醫生說要順便結紮，我直接跟婆婆明講，你兒子已經說他要去結紮了」。