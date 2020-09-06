非洲除了可以看到野生動物之間弱肉強食的殘酷生存法則，在不顯眼的草叢中可能也正在上演同樣驚心動魄的戲碼。國外一名女子就在非洲野生動物保護區目睹一隻沙蛇和巨蜥互咬的驚悚場面，她也守在旁邊記錄下這長達2小時的殊死戰。

國外一名女子在非洲看到沙蛇和巨蜥互相纏鬥的驚人畫面。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings/如遭刪除請見諒)

一名49歲的酒店經理迪朗格（Kristy DeLange）今年3月和家人一起到非洲參觀馬拉馬拉野生動物保護區（MalaMala Game Reserve），當時她坐在園區內一處門廊邊悠閒看書，卻突然注意到旁草叢中有一陣騷動。

轉頭一看，立刻發現一隻西部黃腹沙蛇（Western yellow-bellied sand snake）和一隻紅樹巨蜥（Monitor lizard）正互相狠狠咬住頸部，形成詭異的「爬蟲金三角」，勢均力敵的戰力讓她不曉得到底誰才是真正的掠食者。

而這緊張的氛圍就這樣整整持續2個小時，形成激烈的生死拉鋸戰。就在此時，當巨蜥再度試圖屏住呼吸想逃脫時，沙蛇趁機緊緊壓住牠的鼻子，讓這場決鬥終於分出勝負。迪朗格表示「最後看到沙蛇將巨蜥吞沒的畫面讓我們都驚呆了！這是非常珍貴又難得的經驗，在這裡通常只會注意到其他較顯眼的動物，很常會忽略昆蟲、爬行性動物也都需要狩獵和進食。我們也相信這隻沙蛇在這幾周應該都不用再吃飯了」。