近來屢屢傳出惡犬攻擊人致死的恐怖案件，日前在墨西哥就有一名男子在空無一人的街上被6隻流浪狗盯上，雖然試圖反擊還是難敵6狗的猛烈攻勢，最後慘遭分食噴血而亡，驚悚畫面全被路邊的監視器錄下。

▶ Difunden video de jauría de perros atacando a hombre en #GómezPalacio https://t.co/TJaCSQLoKR pic.twitter.com/26BvxLxxAV — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) September 2, 2020

根據外媒報導，上個月31日在墨西哥杜蘭哥州（Durango）的米格爾德拉馬德里（Miguel de la Madrid），有一名叫做穆諾茲（Jaime Rico Munoz）的32歲男子在清晨5點獨自走在街上，竟突然遭到5條流浪狗包圍。

從曝光的監視器畫面可以看到，穆諾茲不停從地上撿起石頭向狗狗們扔擲，試圖保護自己，但狗群還是逐步緩緩逼近，接著趁穆諾茲轉身逃跑的瞬間一擁而上，對他瘋狂狠咬，甚至還出現第6隻狗一起加入攻擊。穆諾茲最後因為多處嚴重的撕裂傷大量失血，不幸引發低容積性休克（Hypovolemic shock），魂斷6惡犬口下。

沒想到這起慘案發生沒多久，早上7:30左右一名42歲的男子巴西里奧（Jesus Basilio）又在案發地點附近被同一批惡犬攻擊，雖然身受重傷，好在沒有生命危險。目前當地警方已經捕獲6隻惡犬，並對牠們執行安樂死。