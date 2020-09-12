便當菜色豐富，有菜有肉又有富飽足感的米飯，是不少外食族的首選。不過就有一名曾旅居日本的網友指出，就他觀察，台日便當相差甚遠，日本多半是冷食，且配菜和白飯分裝乾淨，相較台灣總是菜肉堆在一起，他還是喜歡日本便當。貼文一出隨即掀起熱議，不過眾人卻一面倒認為台式便當才是王道。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼台日便當差那麼多？」為題，PO文指出，自己曾旅居日本一段時間，日本便當種類多樣，但幾乎都是冷食，且炸物居多，烤魚也是定番，「基本上吃起來比較乾的感覺」。反之，台式便當就是「把肉、菜都鋪得醜醜的，飯上面會沾奇怪的東西，或者是淋醬汁之類的，吃起來感覺比較溼」。

他提到，個人比較偏好日本便當，「可以一筷子、一筷子夾起來吃，保持形象」，卻也好奇眾人想法，「有沒有台日便當差別在哪的卦？為什麼感覺差那麼多？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人卻一面倒認為台式便當才是王道，紛紛留言回應「光炸雞腿、炸排骨，台灣就贏了」、「光是熱的就屌打了好嗎」、「說日本便當好吃的十個有九個都在騙自已」、「日本好吃的東西一大堆，便當不是」、「日本便當的蔬菜很少，滿滿的澱粉類」。不過也有人認為，台日飲食習慣不同，各有優缺點，沒辦法比較。