清朝是最後一個封建王朝，共經歷13皇朝，國祚長達268年，其中的康雍乾盛世更是歷史上最輝煌的時期之一。對此，有網友就在網路上發起討論「滿清是不是最強的朝代？」竟有神人直言：「最爛的朝代！」

一名網友在PTT八卦板以標題「滿清是中國最強朝代？」發文，表示清朝當時將蒙古、新疆、西藏、準噶爾、韓國、台灣打下來，再加上原本的東北領土，形成人稱「秋海棠」的國土形狀。雖然末年分割了不少土地，但也曾創造出許多豐功偉業，讓他不禁好奇直呼「滿清的13個皇朝，是不是5000年最強朝代？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「越後面的皇帝越廢」、「明朝是亡於內亂，滿清根本是撿到便宜」、「清朝比較像吃老本」、「最強怎麼會簽一堆不平等條約？」、「要看強什麼，軍事是西漢，經濟是南宋，科技是明朝」、「明朝要不是天災跟內亂問題，憑軍事滿清韃子是被虐的」。

有神人更出面解析「以當時整個世界來比，清朝是歷史上最爛的朝代之一，宋朝國土雖小但在當時世界上還是很大的國家，這麼多人口人均所得還是超級高，明朝也是很好的朝代，皇帝熱愛西方科學，純粹就是衰小遇到天災被滿人入侵，不然以明朝對西方科學的興趣，幾乎可以持續世界強權變成現在的美國甚至更強，從頭到尾都是被滿人的爛朝代葬送，你反而說它很強？」