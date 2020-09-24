一年一度的中秋佳節，是團圓的大日子，家家戶戶幾乎都會烤肉串門子，但是要怎麼烤才能美味又不燒焦？對此，就有網友不禁好奇問道「有沒有烤肉的技術訣竅？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」自詡自己是烤五花肉的高手，反倒是雞翅、雞腿最讓他頭痛，香腸跟海鮮也是困難度倍增，如果熟度沒拿捏好，還可能因此而拉肚子，於是他決定上網向廣大網友請教烤肉秘訣，「有沒有怎樣增進自己實力的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「專業烤爐」、「找到一個會烤的幫忙烤」、「鋁箔紙包一包就好」、「翻面的時間，這個真的是靠感覺」、「講來講去只有兩個字：均熱」、「中溫火烤，尾巴再高溫烤」、「慢熟的就一直翻就對了，快熟的出油就翻」、「先用水煮熟，再拿去烤，沒有專業廚師，從生的去烤很容易失敗，或是先拿去炸、再烤，或是把鐵盤拿出來當韓式烤肉最簡單」、「墊錫箔紙，然後香腸要戳洞多翻烤」。

事實上，過去就有一名燒烤店員工在節目上分享烤肉密技，直言「肉片的翻面時機很重要，出一點點血水的時候再翻面，只要翻面後再確認沒有血水即可」。