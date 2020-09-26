許多人若看到鱷魚，肯定會被嚇得秒落跑，但竟有人還敢騎牠們回家。墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）一個小鎮，有青少年在河口偷捕鱷魚，之後甚至用一台機車運送，只見他將鱷魚放在機車上，人則直接坐在鱷魚身上，大膽行徑讓不少人看傻眼。

根據《每日星報》報導，墨西哥有幾名青少年在納沃拉托市(Navolato)河口，發現了一隻體長約3公尺的鱷魚，大伙便用繩子引誘鱷魚並拉上岸，之後還用機車運送，只見鱷魚一動也不動，乖乖的被用繩子綁在機車上，而少年則是跨坐在鱷魚身上，大搖大擺的騎在公路上。

INSÓLITO 🐊



Jóvenes se robaron un cocodrilo en Navolato, Sinaloa y se lo llevaron... ¡EN MOTO! pic.twitter.com/hFrxUDSHOT — Arturo González Orduño (@ArturoG_Orduno) September 24, 2020

推測這次被捕的鱷魚是美州鱷（Crocodylus acutus），青少年可能給鱷魚打了鎮靜劑，並綁住牠的鼻子及身體，鱷魚才會無力反擊的被壓在機車上，期間還有其他駕駛，鳴笛對青少年示意，而過程被網友@ArturoG_Orduno分享至推特，影片中還可以聽到少年們直呼這是壯舉。

影片曝光後，讓許多民眾都相當氣憤，直呼「沒想到還有這麼無知的人類」。目前仍未抓到兇手，也不清楚鱷魚的下落，而偷竊鱷魚恐面臨1至9年的牢獄之災。據了解，墨西哥被販運最多的動物有金剛鸚鵡、大嘴鳥、猴子、虎貓(又名美洲豹貓)、大蘭多毒蛛，還有爬行動物。