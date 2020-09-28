很多人都會趁著外出倒垃圾或買東西的時間，順便帶著自家的愛犬一起散步，不過千萬要記得看好寵物，不要忘記把牠帶回家了！近日，一名女網友就分享，媽媽倒垃圾的時候帶著愛犬出門散步，沒想到一直到睡覺前才驚覺沒把牠帶回家，嚇得她立刻跑下樓，見到一個令人心疼的落寞背影。

這名女網友到《爆怨公社》中發文，開頭就直言要抱怨自己的「天才老媽」，她在內文提到，不久前的某天晚上，媽媽要出門倒垃圾，也順便帶著自家愛犬一起出去散步，過了一陣子媽媽就回家了。

狗狗乖巧地坐在原地等待(圖/阮姓網友提供)

但到了睡前大家才驚覺哪裡不對勁，媽媽竟沒有把狗狗也給一起帶回來，嚇得PO主立刻衝出門尋找愛犬，所幸很快就在樓下發現牠的身影，從照片中可以看見，這隻狗狗乖巧地坐在原地，靜靜地等待著主人過來接牠回家，可憐的樣子讓大家都看得好心疼。

貼文發布後，受到大批網友的關注，至今已突破2.2萬人按讚，大家都非常慶幸狗狗最後有順利回到家，「還好沒被抱走，狗狗的背影充滿無奈」、「牠知道在原地等，你們一定會想起牠」、「還好，寶貝聰明沒亂跑！」、「抱緊處理了」、「狗狗也太乖，竟然乖乖坐在樓下等很久，如果是我家狗肯定趁機跑去放風玩到累才肯回家」。