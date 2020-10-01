許多人把寵物當成孩子照顧，但你敢與牠們共用餐具嗎？香港有一名貓咪飼主，養了一隻美國短毛貓 (American Shorthair)，為了讓貓有良好的生活環境，因此也買了許多貓用具，豈料日前她吃完飯要洗碗時，水槽裡驚見眼熟廚具，讓她當場崩潰。

在 Instagram 查看這則貼文 豆豆小姐😺花生眉豆（@doudoubb.0307）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 12:29 張貼

根據《香港01》報導，主人doudoubb.0307養了一隻美國短毛貓「豆豆」，今年已1歲多，原本母親也極力反對養貓，但最終也愛上「豆豆」，全家更是把牠當成家人照顧，日前她買了二手貓砂鏟，儘管賣家表示全新未用過，但她覺得上面有豆腐砂(貓砂)的味道，因此一直沒有使用。

在 Instagram 查看這則貼文 豆豆小姐😺花生眉豆（@doudoubb.0307）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 7:49 張貼

豈料doudoubb.0307的媽媽卻覺得，全新的東西買了不用好浪費，因此曾詢問是否可以當成廚具使用，但都遭到她拒絕，沒想到日前媽媽準備沙拉給家人吃，當她吃完端著碗盤進廚房，打算洗碗時，卻看到水槽裡有貓砂鏟，而且就是她先前買的那一支。

在 Instagram 查看這則貼文 豆豆小姐😺花生眉豆（@doudoubb.0307）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 5:25 張貼

原PO才驚覺媽媽竟偷拿出來使用，並當成廚具做菜給他們吃，崩潰的在IG寫下「我媽到底有什麼問題？」，並貼上無數張「嘔吐」的表情貼圖。不少網友回應「有味道」、「人貓合一」、「都是家庭用品，大愛不分你、我、牠」、「很節儉啊！東西不用也浪費」。