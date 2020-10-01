經濟不景氣，各行各業賺錢大不易，都有辛苦的一面，不過日前就有網友不禁好奇問道「遠洋捕魚好賺嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人曝光「7位數」薪資背後要付出的代價，不是誰都能做得來。

原PO今（1日）在PTT「八卦板」PO文指出，之前看GTO動畫，裡面的主角每當欠一大筆錢時，就會說要去遠洋捕黑鮪魚還債，讓他不禁好奇「感覺似乎挺好賺的！有人家中從事相關工作的可以透露一下收入大概多少嗎？如果薪水高又能遠離塵囂，是不是滿適合邊緣人的呢？只是不知道有哪些風險及無趣的地方？例如就醫及網路等」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有一名過來人直言，儘管遠洋漁船目前薪資還是贏過許多陸地上的工作，但早已經沒有20年前好賺，跑船最大的問題就是要克服海上孤「比如到阿根廷的魷釣船，出海一趟動輒半年、一年起跳，一趟出海整艘漁貨要賺個台幣幾億不是問題。但是除非靠開普敦或者其他港口，不然基本上就是過著與世隔絕的生活，兩、三個月才能打一次電話回家，比當兵的時候還要煎熬！」

有時出海一趟滿艙回來，要是遇上另一艘來接運回去，屆時漁船又得再重新去跑一趟，等到下次回家，小孩可能都已經會走了。

除此之外，船上目前是外籍漁工，並且以越南、菲律賓、印尼等東南亞國家為主，至少占了7成以上，扣掉部分陸籍員工，真正台灣人可能只有5、6人，「一個大副同時要面對這麼多人，相處下來的眉角真的比陸上工作還要複雜許多！另外在船上可以說是脫離勞基法的管轄範圍，海上作業隱藏的危險很多，攀爬沒有安全措施，在甲板上綁繩子綁漁具什麼的，船身一個傾斜或者一個大風來人就落海了」。

至於薪資部分，是採合約制，遠洋漁船船長一張3年約，大概1千多萬；大副的話也有個5、6百萬左右。但因為每次出航動輒3年，小孩國中剛入學回來他已經要念高中了，因此原PO建議，「如果真的想跑船的話，建議還是跑跑商船吧！相比之下輕鬆許多，唯有靠港的時候工作才會比較多，雖然商船很容易遇到海盜，但那又是另一個故事了」。