台灣一年四季都能生產豐富多樣的水果，素有「水果王國」的美稱。日前有名網友吃到一顆不知名的神祕水果，獨特口感讓他為之驚艷，特地上網詢問。不少內行人看了也跳出來解答，還透露「這顆水果超貴！」

一名網友近日在論壇Dcard以標題「這是什麼水果？」發文，表示他經常在家裡吃到某種水果，一直都覺得很好吃卻始終不知道它叫什麼名字，忍不住上網跪求網友幫他解答。從他附上的照片可以看到，該水果有著金黃色的外皮和半透明的果肉，像是柳橙和柿子的綜合體，十分神祕。

文章曝光後掀起熱議，不少內行人紛紛跳出來解答「黃金果（黃晶果）」、「黃金果好吃～ 我家有種」、「冰起來更好吃！！」、「傳統拜拜用的水果，也叫神仙果，一般拿來拜拜用口感軟爛，比較少人拿來吃」、「越南好像叫牛奶果」、「我覺得很好吃，甜甜的吃起來像果凍」還有人透露這水果超貴「一顆買快100元」。

但也有人表示「超級可怕，吃過一次就不想再吃了，而且很黏」、「之前親戚送了一些，口感我不行」、「雖然我台南人 還是覺得太甜」、「它有一個超怪的味道....」、「我覺得吃起來的口感跟味道頗怪」、「吃起來像爛掉的水梨」。