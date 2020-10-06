台灣人非常愛吃火鍋，在路上隨處都可以看見涮涮鍋、小火鍋、麻辣鍋等和火鍋相關的餐廳，而店家會附上許多免費飲料、醬料或冰淇淋，此外也有不少老饕喜歡在沙茶醬中打入一顆生雞蛋，或是丟進火鍋中煮熟食用。但有網友就發現，現在很少有店家會在上餐時附蛋，讓他感到非常不解。

這名網友在PTT上發文，透露自己非常愛吃火鍋，一個禮拜至少會吃一次，然而他卻觀察到最近很多的火鍋套餐都沒有再附上雞蛋了，但在PO主小時候雞蛋可以說是火鍋的標配，現在竟變成要用主餐白飯來換，或是必須另外加點。這種現象讓PO主感到很困惑，好奇詢問：「是因為雞蛋漲幅大嗎？還是雞蛋儲存不易（容易破掉、壞掉）？」

問題曝光後很快就引來網友討論，大家紛紛猜測，「現在貴，改用點的」、「省錢啊」、「蛋成本比較高，火鍋料便宜多了」、「現在蛋很貴呢，自從上次沒雞漲價後就沒跌回去過了」、「一顆蛋拿來拌沙茶、一顆蛋拿來煮，能賺就要多賺」、「應該是怕有沙門氏菌，麻煩」。

此外，也引來了有開火鍋店經驗的人前來分享慘痛經驗，指出自己以前也都會一個客人附一顆雞蛋，大家基本上都是打在沙茶醬裡當沾醬吃，但有些客人並不會吃蛋，就必須再將之回收，「蛋這樣拿進拿出很容易出問題」。

某次一名客人想吃水煮蛋，結果一打進鍋裡才發現蛋臭了，「我說重新開一鍋，他們不要，於是只好這鍋免費」，經過這次經驗後他也不會再主動附蛋，而是客人有需要才上，而且不准退回，防止類似慘況再度發生。